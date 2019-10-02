02.10.2019 19:48

Alman otomobil devi şirketi kurdu, Manisalılar memnun oldu

ALMAN otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı yatırımın tescili olan 'Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' kuruldu. Kent esnafı ve vatandaşlar, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti.

Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Volkswagen, bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Manisa merkezli şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Bu yeni gelişme kentte sevince neden oldu. Manisalılar istihdamın artacağını düşündüklerini belirtti. Kent sakinlerinden Ferhat Avşin (38), Manisa'mız için çok iyi oldu. İşsiz insanlarımız için büyük imkan. Ben de şu anda işsizim. Eğer kurulursa, çalışmak isterim dedi. Vatandaşlardan Burak Aslan (30), Firmanın Türkiye'yi seçmesi çok iyi oldu. Ekonomi açısından iyi olacak. 10 bin işçi alımı diye duyduk. Manisa'mız için hayırlı olsun diye konuştu. Manisa'da yaşayanlardan Turan Şeker (53), Türkiye'nin yatırım bölgesi Manisa. Fabrikaların çoğu burada. Bu firmanın da Manisa'yı seçmesi güzel bir şey. İşsiz insanlarımız bundan yararlanacak. Bu firma, asgari ücretin üstünde bir rakam verebilir. İşsizlik, Manisa'da kalkar diye düşünüyorum. Gençlerimiz için sevindirici bir durum dedi. Vatandaşlardan Metin Cöva (42) ise, Manisa'ya çok büyük bir faydası olacak. Manisa'nın tüm kesimine fayda sağlayacak. Evler ve arsalar değer kazanacak. Ticaret gelişecek diye konuştu.

ESNAF FİRMAYLA İŞ YAPMAYI BEKLİYOR

Yaşanan son gelişme esnafı da memnun etti. Firmanın esnafa da katkı sağlayacağı belirtildi. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde şasi ustası Gökhan Soyutemizler (43), Bu karar bizler için çok önemli. Özellikle yedek parçaları da Manisa'da üretmek adına olursa iyi olur. İşlerimizde de büyük avantajların olacağını düşünüyorum. Bu iş nakliye sektörüne de yansıyacaktır dedi. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde torna ustası Salih Hangi (38) ise, Firmanın Manisa'ya gelmesi büyük bir katma değerdir. Büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler de kendimizi hazırlıyoruz. Kalite belgelerimizi güncellemeye başladık. İnşallah bir an önce kurulur dedi. Manisa Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf Emrullah Gökçe (41), Büyük bir umutla bekledik. Kurulmadan önce bizler de kendimizi hazırlıyoruz. Teknik yapımızı ve makine parkurumuzu iyileştiriyoruz. Şimdiden firmaya iş yapacağımız için heyecanlıyız. Sac, kalıpçılık ve otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz. Firma kalıplarını yapmayı umuyoruz dedi.

Kaynak: DHA