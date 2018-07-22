Alman Ordusu Vasıflı Asker Arıyor

ALMANYA Savunma Bakanlığından bir yetkili Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada 'ordunun büyüyeceğini ve vasıflı ordu mensubu bulabilmek için bütün seçeneklerin gözden geçirildiğini' açıkladı.

Avrupa Birliği vatandaşlarının Alman ordusuna katılmasının 2016 yılından beri gündemde olduğunu belirten sözcü, planın personel stratejisine dahil edildiğini açıkladı.

LEJYONERLER ORDUSUNA DÖNÜŞMESİN

SPD'nin savunma politikası sözcüsü Karl-Heinz Brunner bu açıklama üzerine AB vatandaşlarının Alman ordusuna alınmasının gerçek dışı bir düşünce olmadığını belirterek "Ancak Alman pasaportu verme vaadiyle yabancıların silahlı kuvvetlere alınması, Alman ordusunu lejyonerler ordusuna dönüştürebilir" uyarısında bulundu.

AfD MECBURİ ASKERLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

CSU'nun meclis grubu savunma sözcüsü Florian Hahn "Avrupa Birliği'ndeki serbest dolaşım prensipleri doğrultusunda formüller geliştirilebileceğini, ancak her askerin sadakatinden emin olunması gerektiğini" söylerken AfD'nin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel ise savunma bakanlığının planını eleştirdi. Siyasi iradeyi sağduyudan uzaklaşmakla suçlayan Weidel, "Eleman açığının mecburi askeri hizmetin kaldırılmasından kaynaklandığını ve bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini" söyledi.