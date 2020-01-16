Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı
Haberler » Dünya » Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı - Haberler

Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı

Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti

16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56
Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı

'da milletvekilleri 2019 bütçesinde verilen 13,5 milyar euronun nasıl harcanacağını tartışıyor.


Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler