Alman milletvekilleri 13,5 milyar euroluk bütçe fazlasının nereye harcanacağını tartıştı
Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti
16.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:56
Almanya'da milletvekilleri 2019 bütçesinde verilen 13,5 milyar euronun nasıl harcanacağını tartışıyor.
Pazartesi günü ön bütçe gerçekleşmesi rakamlarını açıklayan maliye bakanlığının söz konusu fazlanın ekonomideki yavaşlamaya rağmen düşük seyreden faiz oranları sayesinde verildiğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com