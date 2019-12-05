Alman, Leonie Balbina Balzer, Lale ismi ile Müslüman oldu

05.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:50

Alman uyruklu Leonie Balbina Balzer, Kırşehir müftlüğünde düzenlenen törende kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu.



Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın başkanlığında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Alman vatandaşı Leonie Balbina Balzer kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.



İl Müftülüğüne Müslüman olmak için müracaat eden Leonie Balbina Balzer'in Müslüman oluş ihtida törenine; müftü yardımcıları Zeynep Önen ve Hasan Hüseyin Arslantürk ile personel ve idari mali işler şube müdürü Gazi Bektaş'da katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından başlayan ihtida merasimi İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın, İslam Dini'nin temel esasları ve bilgilendirme yapmasının ardından Leonie Balbina Balzer'in kelime-i şahadet getirmesi ve yapılan dua ile program sona buldu.



İhtida töreni sonrasında İl Müftüsü Mehmet Yaman, Balzer'e "İhtida Belgesi"ni takdim ettikten sonra, Müslüman olduğu günün anısına Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim Meali ile Almanca "Muhammed Hamidullah'ın Der İslam" adlı kitabını hediye etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA