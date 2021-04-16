Alman gençlerden kaplumbağa duyarlılığı
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Alman gençlerden kaplumbağa duyarlılığı

Alman gençlerden kaplumbağa duyarlılığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alman uyruklu 3 genç, yolda buldukları kaplumbağayı önce besledi, misafir etti, daha sonra doğal yaşama ulaşmasını sağladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Alman uyruklu 3 genç, yolda buldukları kaplumbağayı önce besledi, misafir etti, daha sonra doğal yaşama ulaşmasını sağladı.

Kuşadası Ege Mahallesi'nde ikamet eden Hazem Noah (30), Mavaan Byrd (28) ve Deli Gova (25) isimli Alman uyruklu 3 genç yaşadıkları sitenin otoparkında daireler çizen bir kaplumbağa fark etti. Doğal yaşamı dışında buldukları kaplumbağaya zarar gelmesini önlemek için bir süre evlerinde misafir etti. Evde baktıkları süre boyunca salatalıkla besledikleri kaplumbağayı, doğal yaşamına ulaştırmak isteyen gençler internet üzerinden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye ulaştırarak, kaplumbağanın doğal yaşam alanına ulaşmasına katkı sağladı.

Kaplumbağanın yaşadıkları sitenin otoparkında daireler çizdiğini belirten Hazem Noah, "Eşimle birlikte balkonda oturuyorduk, arabaları park ettiğimiz alanda daireler çizen bir kaplumbağa fark ettik. Hemen aşağıya inip evimize getirdik. Eşim aç olabileceğini düşündü ve ona salatalık, biraz da yeşillik verdi. Daha sonra kaplumbağayı doğal yaşamına ulaştırmak için internet üzerinden biraz araştırma yaptık. Karşımıza EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü çıktı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok ilgilendi ve bize hemen yardımcı oldu. Kaplumbağayı doğal yaşamına kavuşturdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Duyarlı davranışlarından dolayı gençlere teşekkür eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağayı doğal yaşam alanına bırakmak üzere teslim aldı. - AYDIN

Alman gençlerden kaplumbağa duyarlılığı
Alman gençlerden kaplumbağa duyarlılığı
Alman gençlerden kaplumbağa duyarlılığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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