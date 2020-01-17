Alman Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabındaki 'vizeniz onaylandı' şakası için özür diledi
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Alman Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabındaki 'vizeniz onaylandı' şakası için özür diledi

Alman Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabından yapılan ‘vizeniz onaylandı’ şakası için özür diledi. Bakanlık gelen tepkiler üzerine, önceki paylaşımın silindiğini duyurdu.

17.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:43
Alman Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabındaki 'vizeniz onaylandı' şakası için özür diledi

Alman Dışişleri Bakanlığı, dün resmi hesabından yapılan esprili paylaşımına gelen tepkiler üzerine özür mesajı yayımladı. Bakanlık, dün sosyal medyada #SeduceSomeoneInFourWords (Dört sözcükle birini baştan çıkarın) etiketiyle birlikte şu mesajı paylaşmıştı : Your visa got approved (Vizeniz onaylandı).


Alman Dışişleri, daha sonra yine İngilizce resmi hesabı üzerinden 'Görünen o ki ; mizah her zaman güçlü yanımız değil' diyerek özür diledi ve önceki paylaşımın silindiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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