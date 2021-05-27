Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
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Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı

Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

ALMANYA'dan ailesiyle birlikte karavanla yola çıkıp Türkiye'ye gelen Humboldt Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim görevlisi Jan Knorn (44), Hakkari'nin doğasına hayran kaldı.

ALMANYA'dan ailesiyle birlikte karavanla yola çıkıp Türkiye'ye gelen Humboldt Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim görevlisi Jan Knorn (44), Hakkari'nin doğasına hayran kaldı.

Polonyalı Eşi Magdalena Knorn (41), çocukları Leo (11) ve Antonia (5) ile Almanya'dan karavanla yola çıkıp 8 ay önce Türkiye'ye gelen Humboldt Üniversitesi Coğrafya bölümü öğretim görevlisi Jan Knorn, Hakkari'ye hayran kaldı. İzmir ve Malatya'dan gelen iki dağ tutkunun da eşlik ettiği Alman çift ve çocukları, rehber Hacı Tansu öncülüğünde yeşilin tüm tonları, rengarenk açan çiçekler ve kar kütlelerinin bir arada görüldüğü 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yayla'sını gezdi. Kent merkezine 18 kilometre uzakta bulunan Konak köyündeki Süryanilere ait Koçanıs Kilisesi'ni ziyaret eden turistler, piknik yapıp eğlendi. Kar üstünde vakit geçiren turistler bir hafta boyunca Hakkari'de kalacak.Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nde 15 yıldır öğretim görevlisi olduğunu belirten Jan Knorn, İzmirli tercüman Yakut Öztürk aracılığı ile duygularını anlattı. Ailesi ile turizm amaçlı Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Knorn, batıdan doğuya birçok yeri gezdiğini belirterek, "Edirne'den başladık, Çanakkale, İzmir, Antalya, Alanya, Mersin, Anamur, Antakya, Pamukkale, Bergama, Konya, Kapadokya, Van Gölü ve şimdi de buradayız. Hakkari'yi görmekten büyük bir mutluluk duyduk. Büyük bir sürpriz oldu, bu kadar güzel olacağını beklemiyorduk. Hakkari Alplerin keşfedilmemiş 200 yıl önceki halidir. Devlet burayı koruma altına almalı bence. O kadar güzel ki; bir coğrafyacı olarak söyleyebilirim ki bütün insanlar gelmeli ve görmeli burayı. Buraya kadar yapmış olduğum hiçbir seyahatimde burası kadar dokunulmamış vahşi bir doğa görmedim" dedi. 


Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı
Alman coğrafyacı ve ailesi Hakkari'ye hayran kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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