Allianz, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kampanyasını 31 Mart'a uzattı

05.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:10

Allianz Türkiye, geçen yıl sonu başlattığı Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kampanyasını 31 Mart'a kadar uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün etkin finans kuruluşu Allianz Türkiye, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında indirim fırsatı ile müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Geçen yıl sonunda başlattığı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İndirim Kampanyası'nın süresini uzatan Allianz Türkiye, 31 Mart 2020 tarihine kadar Allianz'dan ilk defa Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alacak müşterilerine yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.

Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre ürünlerini şekillendiren ve güçlü kurum ağı ile Türkiye'nin her yerinde sağlık sigortası hizmeti sunmayı amaç edinen Allianz, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe diyetisyen, psikolojik destek, diş bakım paketi ve check-up gibi hizmetler ekleyerek özel sağlık sigortası konforunu maliyet avantajıyla sunmayı vadediyor.

"Kampanya ile 15 binden fazla müşteriye ulaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, Allianz Türkiye'nin 1 milyonu aşkın sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 30'unun tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız indirim kampanyamız büyük ilgi gördü. Kampanya ile 2 ay gibi kısa bir sürede 15 binden fazla yeni müşteriye ulaştık. Bu doğrultuda yüzde 15 indirim fırsatı ile kampanyayı 31 Mart'a kadar uzatmaya karar verdik. Bizlere sağlığını, geleceklerini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle her an yanlarında olmamızı bekliyor.

Sağlık sigortasının lideri olarak müşterilerimizin her daim sevdiklerinin yanında olabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kampanyamızda, ürünü ilk kez satın alma yaş sınırını da 64'e çıkardık. Tüm bu yenilikler ve geliştirmeler ile toplamda kampanya süresi boyunca 17 bin 570 sigortalı bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında bizi tercih etti. Kampanyanın ve ürün kapsamının genişlemesiyle bireysel TSS'de geçen yıla göre prim bazında yüzde 160 büyüme kaydettik."

Tamamlayıcı sağlık sigortasının, özel sağlık sigortasına bütçe ayıramayanlar için ideal bir ürün olduğunu aktaran Özdemir, "2018 ve 2019'un parlayan yıldızı TSS oldu ve bireysel müşterilerimize satışlarımız arttı. Bu artışın önemli bir bölümü İstanbul dışından geliyor. Geçen yıl işlerimizin yüzde 50'si Anadolu'dan geldi. Anadolu'daki sigortasız müşterilere sağlık güvencesi sağlama hızımız arttı. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile hem bizim hem de sektörün yepyeni bir kitleye ulaşmış olması umut verici." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA