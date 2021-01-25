Allame - Toprak şarkı sözleri! 'Toprak' rap şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Allame'nin yeni şarkısı Toprak çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Allame - Toprak şarkısının sözleri nelerdir? Seni Soruyorlar şarkı sözleri nedir?

Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Allame - Toprak şarkı sözleri nedir, nelerdir?

ALLAME - TOPRAK ŞARKI SÖZLERİ

chorus

Toprak buz gibi sanki denizdeyim, ellerim üsüyor ama sorun değil

Üzerimde bi lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarlara

Bu başlangıç ilk değil ilk canavarımın kalbindeyim

Onu öldürmekle başladım adımlarımla kaybolan yollara

Verse

Saklan, gün gelecek seni bulacaklar yalanlar

kalbine zehri akıtır dudaktan kim kollar

seni senden başka soran yok sadece onlar

aradaki ışık bakıyor uzaklardan

Sessizlik için çığlıklar duyuyorum içimden

Kulaklarım istemiyorken uzaklaşma can yakıyorsa

Sensizlik içi dışı karanlık her şeyin tadı yok gel

odalarda daralıyorsa, ruhun gibi duramıyorsan

Chorus x2

Toprak buz gibi sanki denizdeyim ellerim üsüyor ama sorun değil

Üzerimde bi lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarlara

Bu başlangıç ilk değil ilk canavarımın kalbindeyim

onu öldürmekle başladım adımlarımla kaybolan yollara

Verse 2

Gördüm pek edemiyorum izah ifadem de kara mizah

o şaşırdı dedi ki kimdir bu zat gülümsemesi sanki Mona Lisa

bakışım ona hizalı hatırla bi nefes al

sanki bi muharebenin son askeriyim elinde mektup ona uzak

Acıların tarifi yok, bi satır bin cümledir aslında

Yüz kere yaz bir o kadar da sil başa dönersin her fırsatta

Kanser gibi yayılır kuşku bitirir hissiyatını bi kuru lafla

Birini sırtlarken öteki belirir, yük olmaktan çıkar hatta

Anlat bildiğin her şeyi söyle bilirsin zor kabul etmek

Birini kaybedince büyürsün en zor yoldan öğreneceksin elbet

Nefes al kalbini dinle bi müddet, bi çırpıda silmek

Bazen de kıvılcım olur seni sen yapan her şeyi terketmek

Chorus x2

Toprak buz gibi sanki denizdeyim ellerim üsüyor ama sorun değil

Üzerimde bi lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarlara

Bu başlangıç ilk değil ilk canavarımın kalbindeyim

onu öldürmekle başladım adımlarımla kaybolan yollara

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Allame'nin yeni şarkısı Toprak 22 Ocak tarihinde Youtube platformuna yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 320 bin görüntülenme ve 42 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Lyrics : Allame

Beat : Allame

Mix Mastering : Allame

Director : Allame

D.O.P : Ömer ÇELİK

Drone : Ömer ÇELİK

Edit, Vfx & Compositing : Osman ÇUBUKCU

Animations : Osman ÇUBUKCU

Production : Fixed in Post