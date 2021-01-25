Allame - Toprak şarkı sözleri! 'Toprak' rap şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Allame'nin yeni şarkısı Toprak çıktı. Çıktığı andan itibaren binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Allame - Toprak şarkısının sözleri nelerdir? Seni Soruyorlar şarkı sözleri nedir?
Yeni çıkan şarkıların sözleri merak edilmeye devam ediyor. Peki, Allame - Toprak şarkı sözleri nedir, nelerdir?
ALLAME - TOPRAK ŞARKI SÖZLERİ
chorus
Toprak buz gibi sanki denizdeyim, ellerim üsüyor ama sorun değil
Üzerimde bi lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarlara
Bu başlangıç ilk değil ilk canavarımın kalbindeyim
Onu öldürmekle başladım adımlarımla kaybolan yollara
Verse
Saklan, gün gelecek seni bulacaklar yalanlar
kalbine zehri akıtır dudaktan kim kollar
seni senden başka soran yok sadece onlar
aradaki ışık bakıyor uzaklardan
Sessizlik için çığlıklar duyuyorum içimden
Kulaklarım istemiyorken uzaklaşma can yakıyorsa
Sensizlik içi dışı karanlık her şeyin tadı yok gel
odalarda daralıyorsa, ruhun gibi duramıyorsan
Chorus x2
Toprak buz gibi sanki denizdeyim ellerim üsüyor ama sorun değil
Üzerimde bi lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarlara
Bu başlangıç ilk değil ilk canavarımın kalbindeyim
onu öldürmekle başladım adımlarımla kaybolan yollara
Verse 2
Gördüm pek edemiyorum izah ifadem de kara mizah
o şaşırdı dedi ki kimdir bu zat gülümsemesi sanki Mona Lisa
bakışım ona hizalı hatırla bi nefes al
sanki bi muharebenin son askeriyim elinde mektup ona uzak
Acıların tarifi yok, bi satır bin cümledir aslında
Yüz kere yaz bir o kadar da sil başa dönersin her fırsatta
Kanser gibi yayılır kuşku bitirir hissiyatını bi kuru lafla
Birini sırtlarken öteki belirir, yük olmaktan çıkar hatta
Anlat bildiğin her şeyi söyle bilirsin zor kabul etmek
Birini kaybedince büyürsün en zor yoldan öğreneceksin elbet
Nefes al kalbini dinle bi müddet, bi çırpıda silmek
Bazen de kıvılcım olur seni sen yapan her şeyi terketmek
Chorus x2
Toprak buz gibi sanki denizdeyim ellerim üsüyor ama sorun değil
Üzerimde bi lanet taşıyorum hiç bilmediğim diyarlara
Bu başlangıç ilk değil ilk canavarımın kalbindeyim
onu öldürmekle başladım adımlarımla kaybolan yollara
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Allame'nin yeni şarkısı Toprak 22 Ocak tarihinde Youtube platformuna yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 320 bin görüntülenme ve 42 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Lyrics : Allame
Beat : Allame
Mix Mastering : Allame
Director : Allame
D.O.P : Ömer ÇELİK
Drone : Ömer ÇELİK
Edit, Vfx & Compositing : Osman ÇUBUKCU
Animations : Osman ÇUBUKCU
Production : Fixed in Post