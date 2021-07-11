Allah Yazdıysa Bozsun filminin ekibi buluştu
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Allah Yazdıysa Bozsun filminin ekibi buluştu

Allah Yazdıysa Bozsun filminin ekibi buluştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Lara1 Yapım'ın romantik komedi filmi Allah Yazdıysa Bozsun'un kadrosu okuma provasında bir araya geldi. Çekimleri 14 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak olan film, önümüzdeki sonbaharda sinema salonlarında vizyona girecek.

Ferit Turan'ın yapımcısı olduğu Allah Yazdıysa Bozsun filminin baş rol oyuncuları Gonca Vuslateri, Burak Yamantürk, Öznur Serçeler, Pelin Öztekin, Emre Dinler, Emre Bulut, Valison Forseca ile usta oyuncular Nurseli İdiz ve Köksal Engür okuma provasında buluştu. Barış Yöş'ün yöneteceği, filmin ekibi Emirgan Huqqa'da yapılan okuma provasında hem tanıştı hem de rolleri üzerine birlikte çalışma yaptılar. Çekimleri 14 Temmuz'da İstanbul'da başlayacak olan film, önümüzdeki sonbaharda sinema salonlarında vizyona girecek. Gökçe Tezdoğan ve Gökhan Yıldız'ın yazdığı Allah Yazdıysa Bozsun filmi hurafeyle başlıyor. Bir grup arkadaşın yastıklarının altına anahtar koymalarından sonra kaderleri değişmeye başlıyor. Kaderden kaçabilecekler mi yoksa teslim mi olacaklar? Komik ve eğlenceli hikayede hep birlikte izleyeceğiz.

Kaynak: Snob Magazin

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