All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap - Haberler Magazin
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All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin
All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den

Üç kez Survivor'a katılan ve ikisini birincilikle tamamlayan Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Turabi, "Amerika'da yeni kariyer yapıyor, bir daha dönmez diyenler. Her şeyimi Survivor'e borçlu olduğumu unutuyorsunuz" dedi.

TV8 ekranlarının en çok izlenen programı Survivor'da All Star heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Yeni bölümlerde ekran olacağı iddia edilen Turabi de sosyal medya hesabından hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum" demişti.

"SURVİVOR'DAN MI EMEKLİ OLACAKSIN?"

Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.

"HER ŞEYİMİ SURVİVOR'A BORÇLUYUM"

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

"Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok.

All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den 'Artık Survivor katılmaz' diyenlere tokat gibi cevap

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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