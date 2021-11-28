All Star heyecanı şimdiden başladı! Turabi'den "Artık Survivor'a katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap

TV8 ekranlarının en çok izlenen programı Survivor'da All Star heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Yeni bölümlerde ekran olacağı iddia edilen Turabi de sosyal medya hesabından hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Ilıcalı, "Survivor 2022 All Star kadrosu" ile ilgili açıklama yapmıştı. Ilıcalı, "Kadrolar belli oldu, yakın zamanda muhtemelen açıklayacağız, ben de heyecanla bekliyorum" demişti.

"SURVİVOR'DAN MI EMEKLİ OLACAKSIN?"

Herkes Survivor All Star yarışmacıları kimler merak ederken Turabi Çamkıran paylaşımıyla olay oldu. Çamkıran'ın paylaşımı sonrası sosyal medya kullanıcıları "Bir daha mı? Survivor'dan emekli mi olacaksın?" eleştirisinde bulundu.

"HER ŞEYİMİ SURVİVOR'A BORÇLUYUM"

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

"Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok.

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