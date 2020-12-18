ALKÜ'ye Türk dili ve kültürüne hizmet ve yayın ödülü

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, 'Türk Dili ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü ve Yayın Ödülü'ne layık görüldü.

Merkezi Almanya'da bulunan, Türk dili, tarihi ve kültürü konularında araştırmalar gerçekleştiren Institut für die Welt der Türken (IFWT; Türklerin Dünyası Enstitüsü), ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir'i ödüllendirdi. Uluslararası Enstitü Prof. Dr. Aydemir'e Türk dili edebiyatına, tarihi ile kültürüne yaptığı katkılardan dolayı 'Türk Dili ve Türk Kültürüne Hizmet Ödülü ve Yayın Ödülü'nü verdi. Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, ödülünü online bir şekilde gerçekleştirilen ve dokuz ülkeden bilim insanlarının katıldığı törende aldı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ödül vesilesiyle Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü konularında yaptığı çalışmalardan dolayı Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir'i tebrik etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı