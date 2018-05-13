Alkolü Fazla Kaçıran Ercan Saatçi'den Önce Küfür Sonra Tehdit
Nişantaşı'nda bir mekandan alkollü olarak çıkan şarkıcı Ercan Saatçi, kendisini görüntüleyen bir gazeteciye küfretti. Saatçi ardından gazeteciyi işinden kovdurmakla tehdit etti.
Şarkıcı Ercan Saatçi, Nişantaşı'nda katıldığı bir davet çıkışı gazetecilerle karşılaştı. Saatçi, kendisini görüntülemek isteyen bir basın mensubuna ilk olarak küfür etti sonra ise işinden kovdurmakla tehdit etti.
FENERBAHÇE TEZAHÜRATI YAPTI
Geceden iki kadınla ayrılan 50 yaşındaki şarkıcı Ercan Saatçi, alkolün dozunu kaçırınca kendisine yakışmayan ifadelerde bulundu. Saatçi, ilk olarak karşı kaldırımda bulunan ve kendisini görüntüleyen kameraya "Yaşa Fenerbahçe sen çok yaşa" diye bağırdı.
"HEMEN İŞİNE SON VERDİRELİM"
Kendisini görüntüleyen kameraya aynı şekilde birkaç defa daha tezahürat yapan Saatçi, daha sonra ise muhabir ve kameramanı yanına çağırdı. Saatçi, yanına çağırdığı muhabir ve kameramana ilk önce "S..tir git" dedi. Saatçi, söylediği bu çirkin sözlerle yetinmeyip, cebindeki telefonu çıkardı.Telefon ile muhabire küfür ederek kayda alan Ercan Saatçi, yanında bulunan insanlara "Bu çocuk nerede çalışıyor. Hemen işine son verdirelim" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.
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ne mal oldugunu kendisi ispat etmiş mikrop herifCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam ahlaksızın önde gideni..galatasaraya ettiği küfürleri unutmadık..kendini bi halt zanneden ukala terbiyesiz..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İçip içip kendini adam sanıp sağa sola beylik taslayanlara ve tehditler yağdıranlara acımayacaksın. Elini kolunu bağlayıp; bir güzel suratına bevledeceksin ki. . . . sabah kamerasına baktığında ne kadarlık bir adam olduğunu anlayacak. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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İÇMEYECEKSİN BRADER İÇİYOSAN KONUŞMAYACAKSINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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su mübarek günlerde icip zikkimlanmis birde artislik yapiyorlar edep yahuuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır