Alkolü Fazla Kaçıran Ercan Saatçi'den Önce Küfür Sonra Tehdit

Şarkıcı Ercan Saatçi, Nişantaşı'nda katıldığı bir davet çıkışı gazetecilerle karşılaştı. Saatçi, kendisini görüntülemek isteyen bir basın mensubuna ilk olarak küfür etti sonra ise işinden kovdurmakla tehdit etti.

FENERBAHÇE TEZAHÜRATI YAPTI

Geceden iki kadınla ayrılan 50 yaşındaki şarkıcı Ercan Saatçi, alkolün dozunu kaçırınca kendisine yakışmayan ifadelerde bulundu. Saatçi, ilk olarak karşı kaldırımda bulunan ve kendisini görüntüleyen kameraya "Yaşa Fenerbahçe sen çok yaşa" diye bağırdı.

"HEMEN İŞİNE SON VERDİRELİM"

Kendisini görüntüleyen kameraya aynı şekilde birkaç defa daha tezahürat yapan Saatçi, daha sonra ise muhabir ve kameramanı yanına çağırdı. Saatçi, yanına çağırdığı muhabir ve kameramana ilk önce "S..tir git" dedi. Saatçi, söylediği bu çirkin sözlerle yetinmeyip, cebindeki telefonu çıkardı.Telefon ile muhabire küfür ederek kayda alan Ercan Saatçi, yanında bulunan insanlara "Bu çocuk nerede çalışıyor. Hemen işine son verdirelim" ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.