Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

12.02.2021 06:10 | Son Güncelleme: 12.02.2021 06:21
Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Son dakika haberi... ATAŞEHİR'de TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarparak takla attı.

ATAŞEHİR'de TEM Otoyolu Çamlıca gişeler mevkiinde, alkollü sürücünün kullandığı otomobil polis kontrol noktasındaki beton bariyere çarparak takla attı. Sürücü kazada yara almazken eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Olay, saat 03.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Çamlıca Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kaan G.B.'nin kullandığı 34 PB 0779 plakalı otomobil, Çamlıca gişelerinde bulunan polis kontrol noktasına yaklaştığı sırada kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü. Sürücü Kaan G.B. kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki eşi ile üç çocuğu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale polis kontrol noktasında bulunan polis ekipleri tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kaan G.B.'ye olay yerinde yapılan kontrolde 1.87 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine el koyulurken Kaan B. G., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralı 3 çocuk ile anneleri ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldığı sırada bir çocuğunu olay yerinde unutan alkollü baba, polisin uyarısı sonucu ambulansa binerek yaralı ailesine refakat etti.

Hasarlı araç çekiciyle otoparka götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Tolga Ciğerci Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Mahkeme England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 3'ü çocuk 4 yaralı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 06:21:56. #1.16#
title