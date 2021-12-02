ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL, MİNİBÜSE ÇARPTI 5 YARALI

Afyonkarahisar'da 1.67 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, otomobiliyle önündeki minibüse çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada savrulan minibüs refüje çıkarak durabildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzerindeki Erenler Mahallesi civarında meydana geldi. Mehmet Efe Ç. (20), kullandığı 34 AR 9840 plakalı otomobille önünde seyir halindeki Hüseyin Çakır (37) yönetimindeki 03 ACP 905 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Efe Ç. ile otomobildeki D.Y. (15), Elmas Büke (20) ve minibüsteki Cevriye Coşkun (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada bacağından yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Efe Ç., ambulansın gelmesini beklerken alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çekti. Polis Mehmet Efe Ç.'yi kaldırıma oturtarak sakinleştirdi. Sürücünün hastanede yapılan muayenesinde 1.67 promil alkollü olduğu tespit edildi.

'AŞIRI TRAFİK VARDI, ZİNCİRLEME KAZA OLURDU'

Minibüs şoförü Hüseyin Çakır, araçta bir kadın yolcu bulunduğu sırada kazanın yaşandığını belirtti. Seyir halindeyken otomobilin çarptığını belirten Çakır, Aşırı trafik vardı. Sağımdaki arabaya vurmamak için ya arabayı devirecektim ya refüje çıkacaktım. Refüje nasıl çıktım anlamadım dedi.