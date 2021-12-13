ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk'ün 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, sabaha karşı Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Hasan Akbilek yönetimindeki 67 TB 102 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yaparak ana yola giren Bayram Öztürk idaresindeki 34 CND 409 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilin üzerinde asılı kalan minibüste sıkışan sürücü Öztürk için itfaiye ekiplerine haber verildi. Öztürk ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Otomobil sürücüsü Hasan Akbilek kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Neşe Akbilek, Buse Akbilek ve Çeşminaz İncedere yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk'ün 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yere atıp hakarette bulunduğu belirtilen kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title