ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk'ün 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza, sabaha karşı Gülüç beldesi kavşağında meydana geldi. Hasan Akbilek yönetimindeki 67 TB 102 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüş yaparak ana yola giren Bayram Öztürk idaresindeki 34 CND 409 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, otomobilin üzerinde asılı kalan minibüste sıkışan sürücü Öztürk için itfaiye ekiplerine haber verildi. Öztürk ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Otomobil sürücüsü Hasan Akbilek kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan Neşe Akbilek, Buse Akbilek ve Çeşminaz İncedere yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Bayram Öztürk'ün 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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