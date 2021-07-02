Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç - Haberler | Yerel

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iddiaya göre alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Hallaçlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Çine istikametine seyir halinde olan 06 BUS 278 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su drenaj kanalına devrildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan alkol kontrolünde kamyon sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Kılınç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Arda Turan Diego Costa Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet yoldan çıkarak devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 00:39:49. #1.14#

title