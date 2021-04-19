Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı
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Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Hüseyin Çelebi Mahallesi Kaya Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Eski Çarşı istikametinden Kıranköy'e seyir halinde olan Ü.S. yönetimindeki 78 AAU 907 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen M.E. idaresindeki 78 BR 277 plakalı Ford marka ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte ticari araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü M.E'nin tedavisi ayakta tamamlanırken diğer 4 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 157 promil alkollü olduğu belirlenirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı
Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı
Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı
Alkollü sürücü ticari araca çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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