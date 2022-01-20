Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı - Haberler
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Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şiddetli buzlanmanın da etkisiyle yol kenarında bulunan park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şiddetli buzlanmanın da etkisiyle yol kenarında bulunan park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Ergül D. idaresindeki 26 RV 910 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi.

1.78 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından trafik ekiplerinin alkolmetre üflettiği otomobil sürücüsü Ergül D., 1.78 promil alkollü çıktı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü Ergül D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mine U., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

Alkollü sürücü 5 araca çarparak durabildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eskişehir, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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