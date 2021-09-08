Alkollü şahıs, atlamak için çıktığı çatıda bile içki içmeye devam etti

Bursa'da alkollü bir kişi çatıdan atlamaya kalktı. Atlamaya çıktığı çatıda alkol almaya devam eden şahıs, polis tarafından güçlükle aşağı indirildi.