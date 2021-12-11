ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ RUS KADIN, KENDİSİNİ OTOMOBİLE KİLİTLEDİ

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve peşine takan Rus vatandaşı Olga Dosaeva (39), durdurulduğu esnada kendisini otomobile kilitledi. Polis ekiplerine yaklaşık 1,5 saat zorluk çıkaran Dosaeva'nın 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yol ortasında park halinde bulunan 07 AIF 451 plakalı otomobildeki sürücü Olga Dosaeva, yanına yaklaşan trafik polislerini görünce aracıyla kaçmaya başladı. Polisin tüm ısrarlarına rağmen durmayan otomobilin plakasını sorduran ekipler, aracın kiralık olduğunu belirledi ve araç kiralama şirketiyle temasa geçti. Temasa geçilen araç kiralama şirketi GPS üzeriden otomobilin motorunu kilitleyerek durmasını sağladı. Gürsu Mahallesi 336 Sokak üzerinde duran otomobilin olduğu noktaya gelen polis ekipleri Olga Dosaeva'nın otomobilden inmesini isterken, her ihtimale karşı sol ön ve arka tekerleklerinin havasını da indirdi. Dosaeva, polis ekiplerinin 'Kapıyı açar mısınız? sorularına kafa sallayarak olumsuz yanıt verdi.

KİRALAMA ŞİRKETİ GÖREVLİLERİ GELİNCE KAPI AÇILDI

Araç kiralama şirketi görevlilerinin gelmesiyle birlikte yaklaşık 1 saat sonra Dosaeva'nın içerisinde bulunduğu otomobilin kapısı açıldı. Bu sefer de otomobilden inmemek için direnen Rus vatandaşı Olga Dosaeva, polislere zor anlar yaşattı. Bir süre sonra otomobilden indirilen Olga Dosaeva, sağlık ekibi istemediğini belirtti. Otomobil içerisinde yer alan alkol şişeleri dikkati çekerken, trafik polislerinin zorlukla üflettiği alkolmetrede ise Rus kadının 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Dosaeva'yı sağlık kontrolünün ardından ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Otomobil ise araç kiralama şirketi yetkilileri tarafından bulunduğu yerden alınarak götürüldü.