Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu
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Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu

30.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:10
Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu

Aydın'da alkollü olduğu iddia edilen 51 yaşındaki Ersoy Ö., belediye binasına giremeyince çırılçıplak soyundu. Polis ekiplerince sakinleştirilen şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. (51) belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisinin engellemesi üzerine Ersoy Ö., soyunup çırılçıplak kaldı.

Akşam saatlerinde, Nazilli Belediyesi önüne gelen ve alkollü olduğu öne sürülen Ersoy Ö. içeri girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından belediyeye alınmayan Ersoy Ö. sinirlenip cam kapıyı yumruklamaya başladı. Ersoy Ö. daha sonra çırılçıplak soyunarak güvenlik görevlisine hakaret etmeye başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında hareketlerine devam eden Ersoy Ö.'yü gören vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla o anları kayıt altına aldı. Belediye güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ersoy Ö.'yü sakinleştirmeye çalıştı. Polislerin tüm çabasına rağmen, Ersoy Ö. uyarıları dikkate almadı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, polisin de yardımıyla ambulansa bindirilen Ersoy Ö. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu
Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu
Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu
Belediye binasına giremeyen şahıs, çırılçıplak soyundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

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