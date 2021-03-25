Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı
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Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir alkollü mekanda başlayan tartışma silahlı saldırıya döndü. Alkollü mekanın pompalı tüfekle taranması sonucu 5 kişi yaralandı. İki saldırganın da kavga sonucu yaralandığı ortaya çıktı.

Aydın'ın Çine Hamitabat Mahallesi'nde bulunan bir alkollü mekanda akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; kadınların da bulunduğu alkollü mekanda alkol alıp eğlenen iki grup arasında henüz açıklanmayan bir neden dolayı tartışma çıktı. İçerideki tartışma üzerine kavga çıkardıkları ve çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesi alkollü mekan görevlileri tarafından H.F, Ş.F. dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra çıkarıldıkları alkollü mekana pompalı tüfek ile gelen iki kişi alkollü mekandaki grubun üzerine doğru ateş açmaya başladı. Yaşanan olayda açılan ateşten dolayı bir kadın, 4'ü erkek 5 kişi ateşli silah yaralanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bazı yaralılar durumu ağır odluğu için Aydın'daki hastanelere sevk edilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

2 SALDIRGAN DA YARALANDI

Bu arada yaralanan kişilerin isimlerinin M.S, S.B, B.K, K.A, ve A.A. olduğu silahlı saldırıda bulunan iki kişinin de kavga sonucu yaralı olduğu belirtildi. Polis tarafından güvenlik çemberine alınan bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı
Alkollü mekandaki sözlü kavga silahlı saldırıya döndü: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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