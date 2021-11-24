Alkollü mekanda düzenlenen yardım kampanyasının izninin olmadığı ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocuğun fotoğraflarının yer aldığı afişlerle alkollü eğlence mekanında toplanan yardım için izin alınmadığı ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından soruşturma açılıp açılmayacağı konusunda Afyonkarahisar Valiliğinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da yaşayan Şerife ve Halit Ersoy çiftinin SMA Tip 1 hastası 3 yaşındaki çocukları Miraç Emir'in tedavisi için valilik oluru ile yardım kampanyası başlatıldı. Kent merkezindeki alkollü bir eğlence mekanının sahibi Hüseyin Ballık da yardım kampanyasına sözde destek vermek amacı ile mekanda 'yardım galası' adı altında eğlence düzenledi. Ballık, geceye katılanların yaptığı bağışın aileye ulaştırılacağı sözünü verdi. Toplanan yardım miktarının ne kadar olduğu belirsizliğini korurken, çocuğun babasını sahneye çağıran sanatçı ise kendisine yasak olmasına rağmen toplanan bir miktar nakit parayı verdi. Bu anlar katılımcılar tarafından alkışlandı. Çocuğun fotoğrafı kullanılarak hazırlanan afişlerle sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralardan reklam yapılmasının ardından Afyonkarahisar Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de olayı inceledikleri öğrenildi.

Öte yandan, Afyonkarahisar Valiliğinin ailenin yardım toplaması için gerekli izinleri sağladığı ancak alkollü eğlence mekanı ve sahibi Hüseyin Ballık için herhangi bir izin vermediği, valiliğe de bir başvuru yapılmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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