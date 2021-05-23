Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü İzmir'in Buca ilçesinde, alkol aldıkları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, alkol aldıkları ileri sürülen iki arkadaş arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol için Salih Can Çetin ve arkadaşı D.Ö., arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte D.Ö., yanında bulunan bıçak ile Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakladı. Çetin, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi yakalandı

Öte yandan, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde cinayet şüphelisi D.Ö., yakalanarak gözaltına alınırken, hastaneye gelen savcının incelemelerinin ardından Çetin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı
Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Burak Sergen Engin Akyürek
Spor Cenk Tosun Adem Büyük Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 05:27:11. #1.14#

title