Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
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Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi

15.02.2021 19:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 19:39
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde alkol ve uyuşturucu alan 2 kuzen, evin balkonuna çıkarak intihar edeceklerini söyledi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde alkol ve uyuşturucu alan 2 kuzen, evin balkonuna çıkarak intihar edeceklerini söyledi. Çilingir yardımıyla eve giren polis tarafından etkisiz hale getirilen 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı Yenigün Mahallesi Aytekin Sokak'ta evde alkol alan ve uyuşturucu kullanan Arda A. ve kuzeni Burak A., 5'inci kattaki dairenin balkonuna çıkarak etrafa küfürler yağdırmaya başladı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve intihar edeceklerini söyleyen 2 kuzeni fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri 2 genci ikna etmek için çabaladı. İtfaiye ekipleri ise gençlerin atlama ihtimaline karşı binanın altında atlama yatağını açtı. Yaklaşık 45 dakika boyunca ikna için çabalayan polis ile Arda A.'nın annesinin çabaları sonuç vermedi. Polis ekipleri çilingire kapıyı açtırarak eve girdi. Ayakta durmakta güçlük çeken ve balkon demirlerine tutunan gençler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


- Sakarya
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi
Alkol alan kuzenler intihar etmek istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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