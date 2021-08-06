Alkışlar Küçük Şeyma'ya
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Alkışlar Küçük Şeyma'ya

Alkışlar Küçük Şeyma'ya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Mahallesi'nde 3 Ağustos tarihinde çıkan anız yangınını fark ederek ailesine haber vererek yangının ormanlık alana sıçramasını engelleyen Şeyma Girgin büyük takdir topladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yaylabayır Mahallesi'nde 3 Ağustos tarihinde çıkan anız yangınını fark ederek ailesine haber vererek yangının ormanlık alana sıçramasını engelleyen Şeyma Girgin büyük takdir topladı. Şeyma Girgin'i davranışından dolayı Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ödüllendirdi.

Sındırgılı Şeyma Girgin'in dikkati ve duyarlılığı olası orman yangınını engelledi. Tarlada çalışan ailesine yardım eden Şeyma Girgin tarlalarına yakın bir alanda çıkan anız yangınının dumanını fark ederek hemen annesine haber verdi. Anız yangını hemen Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na iletilmesiyle olay yerine 10 dakika içinde ekipler ulaştı. Ekipler olay yerine vardıklarında köylülerin anız yangınını söndürüp kontrol altına aldıkları görüldü. Anız yangını sonrasında ekipler soğutma çalışmalarını tamamladı.

Anız yangınını fark ederek önce ailesine haber veren Şeyma Girgin'e Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci ziyaret ederek Orman Genel Müdürlüğü adına hediye verdi. Küçük Şeyma'ya duyarlılığından dolayı teşekkür eden Sındırgı Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci herkesin aynı duyarlılıkta olması gerektiğini vurguladı. Orman İşletme Müdürü Erdoğan Demirci ayrıca yangını söndürüp kontrol altına alan vatandaşlara da teşekkür etti.

"Anne yangın var diye bağırdım"

Anız yangınını fark ederek yangının büyümesini engelleyen Şeyma Girgin o gün yaşananları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Şeyma Girgin, "Ben ve kardeşim tarla kenarında oyun oynuyorduk. Karşı tarladaki yangını görünce "anne yangın var" diye bağırdım. Annem de hemen babamı aradı. Babam da Alo 177'yi aradı. Sonra annem ve komşu tarladaki insanlar yangın yerine koştular. Kadınlar ağaç dallarıyla, erkekler de göl suyuyla yangını söndürdüler. Tüm köylü oraya toplandı, traktörle yangın yerinin etrafını sürdüler. Ertesi günü Orman Müdürlüğü bana teşekküre geldi. Bende onlara çok teşekkür ederim. Ormanlarımızı yakmayın, geleceğimizi karartmayın, ormanları koruyalım" diye konuştu. - BALIKESİR

Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya
Alkışlar Küçük Şeyma'ya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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