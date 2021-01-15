Aliyev, Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı ziyaret etti! Türk bayrakları ve Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' olarak nitelendirilen ve Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa bölgesini ziyaret etti. Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları dikkat çekti.

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Ermenistan ordusunun işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyon kapsamında Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı 9 Kasım tarihinde işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün "kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'yı ziyaret etti.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINI GÖSTEREREK "İKİ KARDEŞ" DEDİ

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın cep telefonu ile kayıt ederek Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde aracı İlham Aliyev'in kullandığı görülüyor.

Aliyev görüntülerde, geçtikleri bölgenin Hocalı İli'nin Sığınak köyü olduğunu belirterek, yol kenarındaki binalardan birine asılan Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla bölgede yol yapımı gerçekleştiren Türk şirketinin flamasını gösteriyor.

İlham Aliyev, yolun diğer kenarında yer alan kendisi ile Erdoğan'ın fotoğrafını göstererek, "iki kardeş" ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı