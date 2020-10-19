Aliyev, Ermenistan ile görüşmek için tek şart koştu: Karabağ'dan aşamalı olarak çekilmeli
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Aliyev, Ermenistan ile görüşmek için tek şart koştu: Karabağ'dan aşamalı olarak çekilmeli

19.10.2020 19:05 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:23

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan, Ermenistan ile Rusya'da veya başka yerde görüşmeye hazırdır ama karşı tarafın aşamalı olarak Karabağ'dan çekilmeyi kabul etmesi lazım" dedi.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Operasyon kapsamında Dağlık Karabağ bölgesindeki birçok köy Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarılırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yaşanan gerginliğe ilişkin yeni bir açıklama daha geldi.

"ERMENİSTAN KARABAĞ'DAN ÇEKİLMEYİ KABUL ETMELİ"

İlham Aliyev, iki ülke arasındaki görüşmelerin devam etmesi için Ermenistan'a tek şart koştu. Aliyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan, Ermenistan ile Rusya'da veya başka yerde görüşmeye hazırdır ama karşı taraf aşamalı olarak Karabağ'dan çekilmeyi kabul etmesi lazım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı. 15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Gence'ye 17 Ekim'de füzelerle bir saldırı daha düzenlenmiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Aliyev, Ermenistan ile görüşmek için tek şart koştu: Karabağ'dan aşamalı olarak çekilmeli

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