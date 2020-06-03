Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
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Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Bennu Gerede, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maske takma zorunluluğunu hiçe saydı. Açık havada maske takmanın yanlış olduğunu savunan Gerede "Yasaksa ceza kessinler o zaman" dedi.

03.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:32

Oyuncu Bennu Gerede önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş merkezinin içinde maske takarak alışveriş yapan Gerede, açık havaya çıktığında maskesini çıkartarak kurallarını hiçe saydı.

"MASKESİZ DURMAK YASAKSA CEZA KESSİNLER"

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. AVM'de maskesini takıp alışverişini yapan Gerede, AVM'den çıkar çıkmaz maskesini çıkardı. Konu hakkında konuşan Gerede, "Dışarıda maske takmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Dışarıda oksijen var. Yasaksa ceza kessinler o zaman. Dışarıda takmak istemiyorum. AVM'lerde takıyorum sadece" dedi.

Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı

Kaynak: Snob Magazin

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MÜTHİŞ DAYI: Tüm dünya yanlış yapmış ev yerine herkes sokakta maskesiz olursa korona bitermiş. Dışarıda Oksijen varmış:))) sanatçı öyle diyor:))))
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GURBETCİ: Zaten takilan maskelerin 95% coronoya karsi korumuyorki. Ancak hastane personelin maskeleri coronaya karsi etkili. Hasta olanlarin dokundugu her yerede bulasiyor bu hastalik.
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CEVDET: korona olunca bizde hastaneye kabul etmeyiz artık seni. hastaysa evde kalsaymış
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