Alışveriş merkezleri kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 1 Temmuz sonrası için geçerli olan genelgeyle birlikte, birçok kurum, kuruluş ve işletmenin çalışma saatleri de değişiklik göstermişti. Bu durumda en çok merak edilen yerlerden biri de avm'lerin açılış ve kapanış saatleri oldu.AVM'ler açık mı? Hafta içi ve hafta sonu alışveriş merkezleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AVM açılış ve kapanış saatleri 2021 Peki avm'ler açık mı, kaça kadar açık? İşte avm'lerin çalışma saatleri bilgisi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ KAÇTA AÇILIYOR?

AVM'ler yine saat 10.00 ve 22.00 arasında çalışacak. Bu durumda Pazar günleri de AVM'ler açık olacak ve her zamanki 10.00- 22.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

HAFTA SONU AVMLER AÇIK MI?

Kademeli normalleşme adımları sonrasında AVM'ler uzun sürenin ardından ilk kez hafta sonu günü müşterilerine hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar Cumartesi ve Pazar günü belirlenen çalışma saatleri içerisinde AVM ziyareti yapabilecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Haberler.com - Gündem