Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi

29.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:29

Şanlıurfa Belediyesi'nden Demet Akalın ve Alişan için Türkiye'de uygulanan koronavirüs yasağının delindiği iddiasına yönelik açıklama geldi. Belediye, şehrin tanıtımının, tedbirlerine uygun şekilde, program yapımcısı sanatçılar tarafından halka açık olmayan mekanda yapıldığını belirterek, iddiaları yalanladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir televizyon kanalında program yapan sanatçı Demet Akalın ile Alişan'ın, başta Karahantepe kazıları ve şehrin gastronomi lezzetlerinin tanıtımına yönelik program için önceki gün kente geldiği aktarıldı.

"BENZER PROGRAMLAR, TÜM TELEVİZYON KANALLARINDA BU ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR"

Şanlıurfa'nın lezzetlerinin sanatçılar tarafından "halka açık olmayan mekanda" tanıtılmak istendiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Karahantepe' açıklamasından sonra STAR TV adına Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır."

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

"MANİPÜLASYONLARA KARŞI HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Açıklamada, sanatçıların ağırlandığı belediye tesisinin yalnızca paket servisiyle hizmet verdiği vurgulanarak, belediyenin tüm kurumlarının salgınla mücadele kapsamında alınan kurallara eksiksiz uyduğuna dikkat çekildi. Şehrin tanıtımından ötürü Demet Akalın ve Alişan'a teşekkür edilen açıklamada, "Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi
Haber Yorumları (7)
NE KADAR KICIKSIN: ne kadar kıcık görünüyorsun alişan hic sevmedim seni
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YİYENE CEZA YOK GARİBANA VAR: Şanlıurfa’nın tanıtımı böylemi yapılıyormuş gariban vatandaş maskeyi çenesine indirse yaz 900 TL ceza ünlü olunca ye iç gez toz üstüne de para al negüzel dünya. SAYIN belediye başkanı mevsim kış indanların işi yok vatandaş aç paran varsa git garibana sıcak çorba dağıt yemek ver. İnsan ayrımı yapmayın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
WXWX: Demet urfa hastasi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Boluğur Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Mert Günok Ersun Yanal Fatih Terim Stjepan Tomas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alişan ve Demet Akalın'ın Şanlıurfa'daki tedbirsiz ziyafeti tepki çekmişti! Belediye iddialara yanıt verdi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:02:03. #1.14#
title