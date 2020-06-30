Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddiasına yanıt verdi Geçtiğimiz günlerde Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Alişan, kaza sonrası "kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı" iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte şahsi otomobiliyle İstanbul'dan İzmir'e giderken Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Eşi ve oğlu kazadan yara almadan kurtulurken, araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise hafif olarak Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Alişan'ın trafik kazasında hasar gören aracı için ortaya atılan "Kaskodan 1 milyon TL aldı" iddiaları ise çok konuşulmuştu. Söz konusu iddialara yanıt veren Alişan, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil" dedi.

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Milliyet'in haberine göre; önceki akşam Arnavutköy'de Okan Kurt ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Alişan, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Keyifli halleri ile dikkat çeken türkücü, "Çok şükür gördüğünüz gibi gayet iyiyim, ailem de çok iyi. Bunun olacağı varmış, Allah beterinden korusun" dedi.

"TABİİ Kİ ÖYLE BİR PARA ALMADIM"

Sigorta şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt veren Alişan, "Tabii ki öyle bir para almadım, bu kadar hızlı sonuçlanacak bir durum değil, tüm raporlar çıktığı zaman bakacağız" dedi.

TEST AŞAMASINDA!

Sağlamlığı ile bilinen Volvo marka bir aracı test aşamasında olduğunu belirten Alişan, "Buse ile en sağlam araba hangisi araştırmasını yaptık, sağ olsunlar yardımcı oldular. Birkaç gün test aşamasında olacağım, kısmet olursa alacağız" dedi.

Elindeki evraklar ile dikkat çeken 44 yaşındaki şarkıcı, "Demet Akalın ile bir sabah programımız olacak, çalışmalarını yapıyoruz" şeklinde konuştu. Alişan, eşi Buse Varol'un hamileliği hakkında ise "Evet biz biliyorduk. Sahnede sizinle paylaşacaktım ama maalesef böyle bir durum oldu. Çok şükür hem Buse hem de karnındaki bebek iyi" dedi.