Rahatsızlığından dolayı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rahatsızlığından dolayı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Güneş alerjisi olduğu için yakın arkadaşı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın'ın dün akşam konser verdi. Dün akşama ait olduğu ileri sürülen konser görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken Akalın'a tepki yağmaya başladı.

Aylarca Star TV ekranlarında Demet Akalın ile sabah programı sunan Alişan'ın 20 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan'ı cenaze töreninde sevenlerini yalnız bırakmazken yakın arkadaşı Demet Akalın'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

CENAZEYE KATILMAYIP KONSERE Mİ ÇIKTI?

Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalın'ın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi. Konu hakkında bir açıklama yapmayan Akalın'ın dün akşam Bodrum'da konser verdiği iddiası sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Sosyal medyada dün akşam ait olduğu ileri sürülen konser görüntüleri hızla yayılmaya başladı.

Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
Dün akşama ait olduğu konuşulan konserden bir kare...

DEMET AKALIN'A TEPKİ YAĞIYOR

Akalın için "Dost kara günde belli olur bu yakışmadı", "Ne olursa olsun Alişan'ın yanında olmalıydı" ve "Rahatsız olduğu için cenazeye gitmedi ama konserde oynuyor" gibi birçok yorum yapıldı.

TWITTER'DAN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Demet Akalın, ölüm haberini aldıktan sonra Twitter'dan Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda, "Rabbim ailesine sabır versin olmadı uyanmak istemedi. Gitti" demişti.

Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı
Rahatsızlığından dolayı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı?
Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
Selçuk Tektaş'ın kızından Buse Varol'a yürek yakan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (1)
SÜLEYMAN EKER: araya fitne sokmakta üstümze yok
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Derya Yanık Ali Babacan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kural Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Metin Oktay Gedson Fernandes Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rahatsızlığından dolayı Alişan'ın kardeşinin cenazesine katılmayan Demet Akalın konsere mi çıktı? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 12:55:05. #1.14#

title