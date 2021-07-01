Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
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Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir yoğun bakımda Covid-19 tedavisi görüyor. Şarkıcı Demet Akalın, Tektaş hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte Selçuk Tektaş'ın son durumu...

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir Maslak'ta bulunan özel bir hastanede Covid-19 tedavisi görüyor. Yoğun bakımda olan Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan'ın yakın dostu Demet Akalın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Selçuk Tektaş için dua istedi. Akalın paylaşımında, "Toplu duanın gücüne inanıyorum" diye yazdı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama
Alişan'ın kardeşinin sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Kaynak: Snob Magazin

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