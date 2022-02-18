Alişan'dan Eşi Buse Varol'a Olay Gönderme!

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ınkızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ALYANSINI ÇIKARDI

Buse Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması boşanma iddialarını alevlendirdi.

BUSE VAROL'A ŞARKILI GÖNDERME

Alişan, önceki gün oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi Ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın "Tükeneceğiz" adlı şarkıyı söylemesini istedi. Alişan'ın bu isteği eşi Buse Varol'a gönderme olarak yorumlandı.

Alişan'ın alyansını gazetecilere göstermesi de gözlerden kaçmadı.

O SORUYU GÜLEREK GEÇİŞTİRDİ

Esra Erol'un, 'Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi belli oldu' başlıklı Instagram gönderisini beğenmesi tartışma yaratmıştı. Alişan, muhabirlerin bu yöndeki sorusunu gülerek geçiştirdi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Alişan'a, eşi Buse Varol'un "Hayatta başka hiçbir şeye ihtiyacım yok." çıkışı da soruldu. Alişan, "Bu konuda konuşmak istemiyorum, lütfen zorlamayın arkadaşlar" dedi.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

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