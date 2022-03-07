Alina Kabaeva kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, sevgilisi var mı? Alina Kabaeva'nın hayatı ve biyografisi!

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ALİNA KABAEVA KİMDİR?

Alina Kabayeva(d. 12 Mayıs 1983 Taşkent Özbekistan SSC), Rus eski bireysel ritmik jimnastik sporcusu, manken, film oyuncusu ve politikacıdır. Bireysel ritmik jimnastik branşında kazandığı 1 altın ve 1 bronz olimpiyat madalyası, Dünya Şampiyonalarında toplam 14 ve Avrupa Şampiyonalarında toplam 25 madalya ile Rusya jimnastik tarihinin en başarılı sporcuları arasında yer almaktadır. Rusya'nın en başarılı sporcularına verdiği Sporda Ustalık Onuru unvanına layık görülmüştür.

Tatar bir baba ve Rus bir annenin kızı olarak 12 Mayıs 1983 tarihinde Özbekistan SSC'nin başkenti Taşkent'te dünyaya gelmiştir.

Henüz 18 yaşında genç bir sporcuyken Red Shadow adlı bir Japon sinema filminde rol almıştır.

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