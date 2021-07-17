Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer, Gizem Karaca, Erkan Avcı, Asena Tuğal, Halit Özgür Sarı, Ece Özdikici tatile çıktı
Erkan Avcı, arkadaşlarının fotoğraflarını çekerken ışığı ayarlamak için dakikalarca uğraştı.
Erkan Avcı, arkadaşlarının fotoğraflarını çekerken ışığı ayarlamak için dakikalarca uğraştı. Gizem Karaca'nın beline bağladığı eşarbı alan Avcı, başına bağlayarak renkli görüntüler verdi.
Alina Boz, sevgilisi Mithatcan Özer'le uzun süre suda kalarak sohbet etmeyi tercih etti. İkili sonrasında sudan çıkarak arkadaşlarıyla günü sohbet ederek geçirdi.
Kaynak: Hürriyet