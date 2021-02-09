Alina Boz limitleri zorladı!
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Alina Boz limitleri zorladı!

09.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:02
Alina Boz limitleri zorladı!

Ünlü oyuncu Alina Boz, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu Alina Boz, spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Boz'un takipçilerinin beğenisine sunduğu videoda özel antrenmanı Kerim Savaş Sarı'nın yardımıyla barfiks çektiği dikkatten kaçmadı. Sarı, çok sıkı çalışan ünlü oyuncu için "Bir iki haftaya desteksiz yapar barfiksi bence" dedi. Boz'la beraber rol arkadaşı Burak Deniz de spor yaptı. Ünlü oyuncunun spordaki başarısı hayranları tarafından takdir edildi.

Kaynak: Hürriyet

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