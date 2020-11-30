Alim Ne Demek? El alim ne demek? TDK'ya alim ne demek?
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Alim Ne Demek? El alim ne demek? TDK'ya alim ne demek?

30.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:45
Alim Ne Demek? El alim ne demek? TDK'ya alim ne demek?

Alim kelimesi TDK'da 'bilen, 'bilgin' anlamlarına gelmektedir. Peki, alim ne demek? El alim ne demek? TDK'ya göre alim ne demek? İşte akim kelimesinin anlamları ve özellikleri...

Alim kelimesi TDK'da 'bilen, 'bilgin' anlamlarına gelmektedir. Peki, alim ne demek? El alim ne demek? TDK'ya göre alim ne demek? İşte akim kelimesinin anlamları ve özellikleri...

ALİM NE DEMEK?

Alim kelimesi sıfat olarak kullanıldığında "bilen" anlamına gelmektedir. Sıfat olarak kullanımına gündelik hayatta sık karşılaşmayız. Alim kelimesi isim olarak kullanıldığında "bilge, bilgin" anlamlarını taşır. Alim kelimesini günlük hayatta cümlede sıkça kullandığımız kullanım şekli isim olarak kullanımıdır. Örnek olarak; "Alim ile oturan mertebe alır." cümlesi alim kelimesinin cümlede isim olarak kullanılmıştır.

Alim kelimesi Arapça kökenli olup, Arapçada çok bilen, en çok bilen, ilim sahibi, bilen, bilgin anlamlarına da gelmektedir.

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EL ALİM NE DEMEK?

El-Alîm isminin anlamı çoğu kişi tarafından karıştırılmaktadır. El-Alîm ismi birkaç anlama gelmektedir.

- Her şeyi bilen o'dur.

- Her şeyi hakkı ile bilen odur.

- Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir.

- Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

El-Alîm ism-i şerifinden kurallara öğüt olarak yansıyan en önemli nasihat, dünya üzerinde kişilerin elde ettikleri her şeyin fani olduğu, mevki veya makam sahibi olmanın ahirette kimseye bir şey sağlamayacağı hakikatinin farkına varmak anlamlarına da gelmektedir. Ek olarak El-Alîm ism-i şerifi Kuran'da 162 defa geçmektedir.

TDK'YA GÖRE ALİM NE DEMEK?

TDK'ya göre alim 'Bilen', ' Bilgin'anlamına gelmektedir.

Alim Ne Demek? El alim ne demek? TDK'ya alim ne demek?

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