Alihan Aloğlu ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz aileye girdi

Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış!

Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve cemiyetin ünlü ismi Alihan Aloğlu, ilişkilerinde ciddi bir adım daha atmış! Dilan Çiçek Deniz'i, anne ve babası Yasemin-Sedat Aloğlu ile tanıştıran Alihan Aloğlu, sevgilisini aile yemeklerine de götürmeye başlamış. Haftada bir kez yenilen aile yemeklerine dahil olan Dilan Çiçek Deniz'in, Aloğlu ailesi tarafından çok sevildiğini öğrendim.

Şimdilerde Bodrum'da arkadaşlarıyla tatil yapan güzel oyuncu, sonrasında sevgisiyle de alternatif bir tatil planlıyormuş.

Yazı birlikte geçirecek olan çift, büyük ihtimalle Kuzey Ege'nin bilinmeyen koylarında denize girecek.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, aşkını şu cümlelerle anlatarak, çok mutlu olduğunun altını çizmişti:

"Aşık olunca çok ama çok mutlu bir Dilan oluyorum…

İki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek ve bunu karşındakinin sınırlarını ihlal etmeden, kendi sınırlarını da koruyarak yapmak epey zahmetli ama bir o kadar da kıymetli…"

Yasemin -Sedat Aloğlu

Artık bir ayağı Los Angeles'ta

Bir aydır eşi Uğur Akkuş'ın işleri nedeniyle Los Angeles'ta bulunan Ebru Şallı, "Melekler Şehri"ni çok sevmiş!

Spor giyim konusunda Türkiye'de kendi markasını çıkaran ilk isimlerden olan Şallı'nın tasarımları çok beğeniliyor ve çok satıyor biliyorsunuz. Los Angeles sakinlerinin de spora çok meraklı olmaları ünlü modeli harekete geçirmiş.

Markasını ABD'ye taşımak isteyen Şallı, burada tayt üretmek ve Los Angeles'ın fitness meraklılarına sunmak için kolları sıvamış.

"Toksik ilişki" yorgunu

Genç şarkıcı Alya ile önceki gün Kanyon'da karşılaştım. Yeni teklisi "İstanbul Düşüyor" ile gündemde olan Alya, toksik bir ilişkiden yeni çıktığını anlattı.

İlişkisinde zor anlar yaşayan genç şarkıcı, "İstanbul Düşüyor"un kendisine çok iyi geldiğini söyledi.

Yapımcılığını Murat Dalkılıç'ın üstlendiği şarkının söz ve müziği Zeki Güner'e ait.

Klip için 1,5 ay lirik dans eğitimi aldığını da anlatan Alya, "Benim için çok özel bir çalışma oldu, Murat Dalkılıç'ın desteğini aldığımız bu proje için çok çalıştık" dedi.

Şarkının büyük ilgi gören klibinin yönetmenliğini ise

Elif Demiralp üstlenmiş…

Yaz için pop-up mağaza açtı

Yeni ilkbahar/yaz koleksiyonu "The Perfect Blossom" ile gündemde olan ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif de yaz için Bodrum'a inenlerden. Türkbükü Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental'da bir pop-up mağazası açacak olan Hanif, Bodrum için koleksiyonunu yeniden yorumlamış. Yaz tatilinin hafifliği ve Bodrum gecelerinin zarif şıklığı için uçuşan siluetler yaratan ünlü modacı, ilhamını da 90'ların zamansız stilinden almış…

Kaynak: Hürriyet