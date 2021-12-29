Alican Yücesoy kimdir? Maske Kimsin Sen jürisi Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli?

Alican Yücesoy kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor."The Masked Singer" adıyla tüm dünyada heyacanla takip edilen bir konsept olan sıra dışı yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Jüri üyeleri orasında yer alan Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli?

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

22 Ekim 1982, İstanbul), Türk oyuncudur. Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır.

Sonrasında çeşitli diziler ve sinema filmlerinde oynadı. 2012 yılında Şubat dizisinde Melisa Sözen ile beraber başrol karakterini canlandırdı. 2013 yılında da başrollerinde Beren Saat'in olduğu, Nejat İşler, Yiğit Özşener, Mert Fırat'ın oynadığı "İntikam" dizisinde oynamıştır.

Alican Yücesoy, 31 Temmuz 2013 tarihinde tiyatro ve dizi oyuncusu Melisa Sözen ile Roma'da bir otelde düzenlenen sade bir törenle evlendi. Evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldılar. 20 Şubat 2014 tarihinde boşandılar.

Alican Yücesoy, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Aslı Enver ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır.

Bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en büyük bütçeli sinema filmlerinden biri olarak dikkat çeken, 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Ertuğrul 1890" adlı sinema filminin yapımcılığını Türkiye tarafında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Japonya tarafında ise Ertugrul Film Partners yapım ortağı grubu üstleniyor. Uygulayıcı yapımcılığını Japonya'da TOEI şirketi, Türkiye'de Böcek Yapım'ın gerçekleştirdiği filmde, Türk oyuncular, Kenan Ece, Alican Yücesoy, Uğur Polat, Mehmet Özgür, Tamer Levent, Melis Babadağ, Murat Serezli, Deniz Oral, Hakkı Haluk Cömert, Cem Cücenoğlu, Erkan Pekbay, Mert Aygün, Alper Düzen ve Japon oyuncular Seiyo Uchino, Shioli Kutsuna, Naoto Takenaka, Yui Natsukawa, Toshiyuki Nagashima, Takashi Sasano, Yukiyoshi Ozawa rol aldı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet