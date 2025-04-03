Alican Yücesoy kimdir sorusuna yanıt arayanlar, sanatçının kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu da merak ediyor. Yer aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Alican Yücesoy, son dönemde tiyatro sahnelerinde de adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Alican Yücesoy kimdir? Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli?

ALİCAN YÜCESOY KİMDİR?

Alican Yücesoy, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiştir. Okula girdiğinin ertesi günü yapılan bir seçmeye katılmasıyla Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda çalışmaya başlamıştır. Sonrasında diziler ve sinema filmleri yapmıştır. 2015 yılı itibarı ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun yeni genel sanat yönetmenidir.