Aliağaspor FK Finalde
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Aliağaspor FK Finalde

Aliağaspor FK Finalde
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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) yarı finalinde 120 dakikası 0 – 0 biten maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'u penaltılarda 3-1 yenen Aliağaspor FK finale yükseldi.

Manisa Mümin Özkasap Stadındaki karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü takip etti.

Aliağaspor FK, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta Ayvalıkgücü Belediyespor'a penaltı atışlarıyla 3-1 üstünlük kurarak finale çıktı. Sarı siyahlılarda Semih Baştan, Yusuf Kılıç ve Ersin Aslantoğ penaltıları gole çeviren isimler oldu. Alınan galibiyetle birlikte taraftarlar, futbolcular, teknik yönetim ve yöneticiler sahada sevinç yumağı oluşturdular.

Aliağaspor FK, bu sonuçla 3.Lig yolunda finale yükselerek Kuşadasıspor'un rakibi oldu. Final müsabakası 11 Temmuz 2021 Pazar günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği sahada oynanacak.

STAT: Manisa Mümin Özkasap Stadı

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Fatih Eryılmaz, Mehmet Tülüler, Mazlum Doğan Bodur

ALİAĞASPOR FK: Ömer Can, Yusuf Kılıç, Semih Durmuş, Bayram Çetin, Suat Gündüz, Ünal Kaya (Dk 101 Semih Baştan), Ersin Aslantoğ, Özkan Yılmaz (Dk 89 Murat Ulusoy), Enes Bakal (Dk 101 Erkan Gövercin), Osman Atalay Demirtaş (Dk 72 Batuhan Doğrukıran), Mehmet Çağrı Alpaslan (Dk 89 Serdar Vefa Yeşil)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Tamince, Serdar Rahman Bilik (Dk 113 Arda Eltep), Samet Önder, Serhat Hürriyet, Turhan Burak İnkaya, Sergen Evinci (Dk 99 Talha Cellat), Recep Soner Cihan (Dk 118 Barış Büyükkara), Murat Rüzgar, Recep Doğan, Murat Özcan (Dk 57 Gökhan Koç), Kemal Akbaba

SARI KARTLAR: Dk 60 Özkan Yılmaz, Dk 75 Mehmet Çağrı Alpaslan, Dk 111 Erkan Gövercin (Aliağaspor FK)

Kaynak: Bültenler

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