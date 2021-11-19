Aliağa Petkim Spor Galibiyet İçin Hazırlanıyor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9.Haftasında Bahçeşehir Kolejine konuk olacak olan Aliağa Petkim Spor, hazırlıklarını sürdürüyor.
21 Kasım 2021 Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi TİVİBU Spor 2 ekranlarından izleyebilecek.
Ligde istediği çıkışı yapamayan Aliağa Petkim Spor, 9 puanla 16.Sırada yer alırken Bahçeşehir Koleji ise 11 puanla 10.Sırada bulunuyor. Çalışmalarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştiren Aliağa temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunda 9. hafta, 20 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
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