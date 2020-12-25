Aliağa Güzelhisar Barajı alarm veriyor
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Aliağa Güzelhisar Barajı alarm veriyor

25.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:47
Aliağa Güzelhisar Barajı alarm veriyor

Ülke genelindeki barajların doluluk oranları alarm verirken İzmir'in en önemli barajlarından olan Aliağa Güzelhisar Barajında doluluk yüzde 50'nin altına düştü.

Ülke genelindeki barajların doluluk oranları alarm verirken İzmir'in en önemli barajlarından olan Aliağa Güzelhisar Barajında doluluk yüzde 50'nin altına düştü.

Aliağa Güzelhisar Barajında geçtiğimiz yılın aynı ayında yüzde 60'larda olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 50'nin altında kaldı. Bölgedeki son yağmurların çok fazla etkili olmaması önümüzdeki yaz ayı için kuraklık tehlikesini akıllara getirdi.

Güzelhisar Barajı'nın yanı sıra İzmir'deki diğer barajların da doluluk oranları geçen yıllara oranla daha düşük. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yapılan son güncellemelerde doluluk oranları Tahtalı Barajında yüzde 37.7, Balçova Barajında yüzde 32.51, Gördes Barajında yüzde 3, Ürkmez Barajında yüzde 40.57, Güzelhisar Barajında yüzde 46.86, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajında ise yüzde 37.99 olarak ölçüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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