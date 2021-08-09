Aliağa'da Sevimli Dostlar İçin Yoğun Mesai

Sıcak Yaz Günlerinde Su Dağıtımı ArtırıldıAliağa Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte kent genelinde su ve mama dağıtımlarını hızlandırdı.

Sıcak Yaz Günlerinde Su Dağıtımı Artırıldı

Aliağa Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte kent genelinde su ve mama dağıtımlarını hızlandırdı.

Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren veterinerlik birimi ekipleri, sokaklarda yaşayan sevimli dostların sıcak yaz günlerinde susuz kalmamaları için su desteğini artırarak sürdürüyor. Ekipler, kentin muhtelif bölgelerinde bulunan mamamatiklere düzenli olarak mama takviyeleri yaparken popülasyonun fazla olduğu kırsal bölgelere de mama ve su bırakıyor.

Vatandaşlar, sevimli dostlarla ile ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta Hilal Masa'nın ALO 153 ya da 0530 277 22 22 numaralı mesaj hattına tüm uygulamalardan mesaj göndererek destek talebinde bulunabiliyor.

ALİAĞA BELEDİYESİ VETERİNER HEKİMİ MUSTAFA GÜÇLÜ: "SEVİMLİ DOSTLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Sıcak havalarda özellikle su desteğini artırdıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle kent merkezi ve kırsal bölgelerde mama ve su dağıtımlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Muhtelif bölgelerde yer alan mamamatiklerimize düzenli olarak takviyeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da sıcak havalarda evlerinin önüne bir kap su bırakmalarını rica ediyoruz. Aliağa Belediyesi olarak sevimli dostlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Kaynak: Habermetre