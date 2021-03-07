Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim
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Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim

07.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:11
Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim

İçişleri Bakanlığı'nın "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek genelgesi kapsamında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman öncülüğünde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile kolluk kuvvetleri ilçede bulunan otel...

İçişleri Bakanlığı'nın "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek genelgesi kapsamında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman öncülüğünde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile kolluk kuvvetleri ilçede bulunan otel ve konaklama tesislerine denetimlerde bulundu.

Kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulamaya geçen dinamik denetim süreci kapsamında Aliağa'da da denetimler hızla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek genelgesi kapsamında Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman öncülüğünde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk ile kolluk kuvvetleri ilçede bulunan otel ve konaklama tesislerine denetimlerde bulundu.

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak işletmelere ve vatandaşlara salgınla mücadele sürecinde daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunarak bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi tarafından bastırılan broşürler de işletmelere dağıtıldı. - İZMİR

Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim
Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim
Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim
Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim
Aliağa'da otel ve konaklama tesislerine denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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