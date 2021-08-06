Aliağa'da orman temizliği devam ediyor
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Aliağa'da orman temizliği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aliağa'da orman temizliği devam ediyor Yangına sebebiyet verebilecek atıklar toplandı Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Orman İşletme Şefliği iş birliğinde geniş katılımlı orman temizliği yapıldı.

Aliağa'da orman temizliği devam ediyor

Yangına sebebiyet verebilecek atıklar toplandı

İZMİR - Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve Aliağa Orman İşletme Şefliği iş birliğinde geniş katılımlı orman temizliği yapıldı. Temizlik etkinliğinde orman yangınlarına sebebiyet verebilecek cam kırıkları başta olmak üzere kirlilik oluşturan atıklar titizlikle toplandı.

Aliağa kent merkezine yakın Çamlık bölgesinde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, belediye ekipleri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ile emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri katıldı. Orman temizliği ve yangınları konusunda Aliağa halkının çok duyarlı davrandığını ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Orman yangınlarının önlenmesinde orman içi temizliği çok önemlidir. Yangınların büyük bir kısmı ormana atılan atıklardan kaynaklanıyor. Bazen bir şişe, cam kırığı ya da poşet yangına sebebiyet verebiliyor. Küresel ısınmadan tüm dünya gibi ülkemiz de olumsuz etkileniyor. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ormansız yurt vatan değildir' sözünü yerine getirerek ormanlarımızı canla başla koruyacağız" dedi.

Aliağa'da orman temizliği devam ediyor
Aliağa'da orman temizliği devam ediyor
Aliağa'da orman temizliği devam ediyor
Aliağa'da orman temizliği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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