Aliağa'da Online Alışverişin Adresi: aliagasemtpazari.com

Pandemi tedbirlerinin sürdüğü ve virüs yayılımına karşı sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı günümüzde Aliağa Belediyesi'nin tüm Türkiye'ye örnek olan sosyal destek projesi aliagasemtpazari. com büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Pandemi tedbirlerinin sürdüğü ve virüs yayılımına karşı sosyal izolasyonun hayati önem taşıdığı günümüzde Aliağa Belediyesi'nin tüm Türkiye'ye örnek olan sosyal destek projesi aliagasemtpazari. com büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Aliağalıların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak için 9 Nisan 2020 tarihinde hizmete açılan online siteden bugüne kadar tonlarca sebze, meyve ve bakliyat ürünü sipariş edildi. Açıldığı günden bu yana 32 bin Aliağalı vatandaşımız siteden sipariş verdi.

Salgın nedeniyle yaşanan kritik süreçlerde sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında vatandaşların en büyük destekçisi olan aliagasemtpazari. com, tedbirlerin hafiflediği günümüzde de hizmetlerini aksamadan sürdürüyor.

YÖRESEL LEZZETLER ONLİNE SİPARİŞ İLE EVİNİZE TESLİM

Güvenilir ve sağlıklı gıda alışverişinin adresi haline gelen aliagasemtpazari. com, kentin yöresel lezzetlerini de online raflara taşıdı. Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağa Bal Üreticileri Birliği gibi Aliağa'nın yerel üreticilerinden sağlanan yüzde yüz doğal ürünler online raflarda yerini alır almaz yoğun ilgi gördü.

YENİ ÜRÜNLER ONLİNE RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

El yapımı tarhana, portakal reçeli, süt reçeli, erişte, havuçlu erişte, ıspanaklı erişte, karışık sebzeli erişte, pancarlı erişte, fırın mantı, siyah zeytin, yeşil zeytin, çam balı, çiçek balı ve buram buram Ege kokan zeytinyağı online sitede satışa sunuluyor.

aliagasemtpazari. com üzerinden verilen tüm siparişler belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde özenle hazırlanarak adreslere teslim ediliyor. Vatandaşlar, kapılarına kadar gelen ürünlerin ödemelerini ise ister online olarak sistem üzerinden isterlerse kapıda kredi kartı ile ya da nakit olarak yapabiliyorlar.

Kaynak: Habermetre